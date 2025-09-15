Governo informa que o funcionamento das unidades da Segurança Pública estão mantidos

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP) informa que, em razão do desabastecimento de água que atinge algumas áreas de Aracaju e a região metropolitana desde o último final de semana, adotou todas as providências necessárias para garantir a continuidade dos serviços essenciais à população nesta segunda-feira, 15.

As unidades da Polícia Militar, das delegacias da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da Perícia Oficial seguem em pleno funcionamento, sem qualquer descontinuidade nos atendimentos. O Corpo de Bombeiros, além de manter suas atividades regulares, disponibilizou viaturas para eventuais demandas emergenciais relacionadas à falta de água.

Equipes do Corpo de Bombeiros monitoram a situação em conjunto com diversas instituições que integram o Comitê de Gerenciamento de Crises, a fim de assegurar pronta resposta diante de qualquer necessidade.

Todos os serviços da segurança pública permanecem ativos e à disposição da sociedade sergipana.