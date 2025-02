GOVERNO INVESTE R$ 1,92 BILHÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E CONSOLIDA SERGIPE COMO ESTADO MAIS SEGURO DO NE

Para consolidar Sergipe como o estado mais seguro da região Nordeste, o Governo do Estado destinou R$ 1,92 bilhão para investimentos estratégicos nas instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), somente em 2024.

O montante representa 12% da despesa total do Poder Executivo sergipano, levando o estado a ocupar o posto de 4ª unidade da Federação que, proporcionalmente, mais investiu na área da segurança pública no país, durante o ano passado, conforme levantamento organizado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Governo Federal.

O valor investido na área é formado, majoritariamente, por investimentos em áreas como valorização profissional; aquisição de viaturas; compra de equipamentos; e reformas, ampliações e construções de prédios destinados às instituições que formam a segurança pública estadual sergipana; além de ações destinadas para políticas de atenção à saúde dos operadores do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil, Militar e Científica.

Diante do montante investido em segurança pública pelo Governo do Estado em 2024, o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, destacou o compromisso da administração estadual em garantir que o sergipano – nascido ou de coração – tenha assegurado o direito de ir e vir sem a preocupação de ser vítima da criminalidade. “É o compromisso do Governo com a vida de cada cidadão que está no território sergipano, seja com aqueles que nasceram aqui ou com os que escolheram o nosso estado para morar ou visitar. Somos o estado mais seguro do Nordeste, com dados atestados pelo Governo Federal, graças aos nossos servidores e ao Governo do Estado, que entende que segurança pública é uma área importante, essencial e estratégica para o bom funcionamento do estado”, frisa.

Novos prédios

Dentre os principais investimentos realizados pelo Poder Executivo na segurança pública estadual, estão as construções da nova unidade operacional do Corpo de Bombeiros, em Itabaiana; e da nova Central de Flagrantes, em Aracaju; além da reforma e restauração do Quartel do Comando da Polícia Militar (QCG), que ocupa um prédio histórico na região central da capital sergipana. Diversas delegacias, batalhões e unidades operacionais também já receberam ou estão passando por reformas e manutenção em infraestrutura.

Equipamentos

Os investimentos feitos pelo Governo do Estado também contemplam aquisições de armamentos e renovação da frota operacional das forças de segurança pública, o que aumenta a efetividade das ações e operações por todo o território sergipano, contribuindo para o marco de estado mais seguro do Nordeste, atribuído a Sergipe pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), pelo segundo ano consecutivo – conforme o Painel de Indicadores Estatísticos do órgão federal, atualizado anualmente e que teve novos dados divulgados no último dia 22 de janeiro.

Valorização profissional

No eixo de valorização profissional, o Governo do Estado atendeu aos pleitos das categorias e concedeu reajuste de 7% aos servidores, além de incorporar gratificações – a exemplo do pagamento da periculosidade de forma regular e contínua – e outros benefícios aos salários, em conformidade com o regimento e a legislação interna de cada uma das forças de segurança pública de Sergipe.

Ainda para consolidar a valorização profissional, o Governo do Estado tem fortalecido a política de atenção à saúde dos servidores, com atendimentos qualificados viabilizados pela Diretoria de Planejamento da SSP (Diplan) e disponibilizados pelo Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador (Cirast). Os atendimentos envolvem psiquiatria, psicologia, nutrição, fisioterapia e terapias integrativas, com foco em evitar o adoecimento dos profissionais da segurança pública sergipana.

Foto: Ascom SSP