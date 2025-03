LIBERADO ACESSO AOS ESTÁDIOS COM BANDEIRAS E FAIXAS A TORCEDORES NÃO VINCULADOS ÀS TORCIDAS ORGANIZADAS

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), em conjunto com o Comando da Polícia Militar e a Delegacia Geral da Polícia Civil, e em comum acordo com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), informa que, a partir dos próximos jogos da reta final do Campeonato Sergipano, está autorizada a entrada de torcedores, que não sejam integrantes de torcidas organizadas, com charangas, bandeiras, faixas e outros apetrechos típicos das arquibancadas nos estádios.

A SSP ressalta que a portaria nº 334/2024 permanece em vigor. Assim, conforme a deliberação instituída e divulgada no ano passado, torcidas organizadas seguem proibidas de acessar os estádios. Ainda conforme a portaria amplamente divulgada em 2024, os integrantes de torcidas organizadas somente poderão entrar nos estádios de forma individual. Além disso, os membros dessas torcidas devem apresentar a documentação exigida para comprovar o cadastro regular junto à SSP e demais órgãos fiscalizadores.

Com informações e foto da SSP