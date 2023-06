Governo nomeia mais aprovados para o cargo de Agente e Escrivão

A nomeação de mais quatorze aprovados no Concurso Público para os cargos de Agente de Polícia Substituto (12) e Escrivão de Polícia (2), do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Estadual foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 6. As nomeações visam à substituição de candidatos nomeados no dia 9 de maio, que solicitaram final de lista de classificação.

O concurso foi realizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os aprovados nesta nomeação terão a oportunidade de ingressar no quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Estadual como Agentes e Escrivão de Polícia. Essa é uma conquista significativa para os aprovados e uma contribuição importante para o fortalecimento da segurança pública no Estado.

Acesse o link para ter acesso à lista dos relacionados: https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/1a-Convocacao-Substituicao-1.pdf

Foto: Erick O’Hara

A nomeação de mais quatorze aprovados no Concurso Público para os cargos de Agente de Polícia Substituto (12) e Escrivão de Polícia (2), do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Estadual foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 6. As nomeações visam à substituição de candidatos nomeados no dia 9 de maio, que solicitaram final de lista de classificação.

O concurso foi realizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os aprovados nesta nomeação terão a oportunidade de ingressar no quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Estadual como Agentes e Escrivão de Polícia. Essa é uma conquista significativa para os aprovados e uma contribuição importante para o fortalecimento da segurança pública no Estado.

Acesse o link para ter acesso à lista dos relacionados: https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/1a-Convocacao-Substituicao-1.pdf

Foto: Erick O’Hara