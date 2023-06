Governo participa de assinatura de termo de posse e abre Curso de Formação de agentes e escrivães da Polícia Civil

O Governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) realizaram a solenidade de abertura de mais uma edição do Curso de Formação de agentes e escrivães para a preparação técnica dos 70 novos servidores da Polícia Civil de Sergipe. Na solenidade, que aconteceu na manhã desta terça-feira (20), também foi feita a assinatura do termo de posse dos novos integrantes da corporação que irão reforçar a segurança pública no interior do estado. O evento aconteceu na Academia da Polícia Civil (Acadepol).

O Curso de Formação de Agentes e Escrivães da Polícia Civil de Sergipe tem duração de três meses, englobando, aproximadamente, 50 disciplinas com 360 horas presenciais, 160 horas de ensino a distância, atividades extracurriculares e palestras. Os novos agentes e escrivães irão reforçar a segurança pública no interior do estado.

E é com esse curso que os novos servidores poderão de fato integrar o quadro operacional da Polícia Civil, conforme evidenciou o governador Fábio Mitidieri. “É uma conquista da segurança pública e da própria sociedade sergipana. Temos que agradecer a todos que fazem a Segurança Pública do nosso estado, que estão nos ajudando a fazer um Sergipe cada vez mais seguro”, salientou.

O momento também marca uma nova fase para a Polícia Civil de Sergipe, assim como enfatizou o diretor da Acadepol, delegado João Batista. “Felizmente, é um momento de suma importância para a Segurança Pública. E a gente defende a tese que a atividade policial se faz com renovação. A gente fica muito feliz. Esses policiais serão responsáveis pelos próximos 20 anos da nossa atividade policial civil”, reiterou.

A nova turma também representa o investimento em recursos humanos, conforme acrescentou o delegado-geral, Thiago Leandro. “O ser humano é fundamental na atividade policial, já que é ele que atende o público. Os novos profissionais vem a se juntar não só à Polícia Civil, mas a toda a segurança pública de Sergipe. Os novos policiais sairão profissionais de excelência prontos e aptos”, ressaltou.

Além da assinatura do termo de posse e do início da formação dos novos servidores, o evento realizado na Acadepol contemplou também a aula inaugural do curso, que foi ministrada pelo agente de polícia Fabiano Valois Rodrigues, coordenador de operações da Divisão de Inteligência (Dipol), desde a sua criação. Ele é agente de polícia em classe especial com 37 anos de atuação na Polícia Civil.

Uma das instrutoras do curso, Isabella Amorim, destacou que o curso envolve instruções de armamento e tiro, inteligência e sistema de registro de boletins de ocorrência. “Nós estávamos esperando ansiosamente por esse curso. Então, estamos recebendo esses agentes e escrivães que já entraram nomeados. Preparamos um curso de excelência para que os servidores estejam prontos para atuar na segurança pública”, ressaltou.

A nova agente de polícia Glória Maria, que passará pelo Curso de Formação, considerou o momento da solenidade como gratificante. “Até porque todos nós sabemos o quanto a função é muito além de uma profissão. A nossa turma espera que a gente possa prestar um excelente serviço para a população sergipana, que precisa deste serviço essencial. Estamos muito felizes e é um sonho profissional realizado”, evidenciou.

A nova escrivã Yasmim Cristina também demonstrou a realização profissional ao passar a integrar a Polícia Civil. Ela já havia sido aprovada em outro concurso para corporação, mas na condição sub judice. “Eu não desisti e agora estou aqui. Foi um concurso muito difícil, e os meus colegas estão muito preparados. Estou com uma expectativa muito grande. É um sonho profissional realizado”, concluiu.

Com informações e foto da SSP