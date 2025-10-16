GOVERNO REFORÇA ATUAÇÃO OPERACIONAL DA SEGURANÇA COM AQUISIÇÃO DE SEIS DRONES PARA OPERAÇÕES NO INTERIOR

Para reforçar a atuação estratégica em operações de alta complexidade, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Civil, concretizou a aquisição de seis drones. Os equipamentos representam um avanço significativo para o trabalho investigativo e tático das equipes, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta em situações de fuga, cerco e reconhecimento de áreas durante ações de campo.

Atualmente, a SSP conta com 38 drones de diferentes modelos, e a última aquisição foi de seis equipamentos DJI Mini 3, um dos equipamentos mais reconhecidos mundialmente. A entrega dos novos aparelhos é mais uma etapa do processo de modernização das unidades policiais. Os novos aparelhos são estratégicos, pois mudam positivamente a forma de se fazer segurança pública. “Como se tratam de equipamentos de valor elevado, nós não fazemos a aquisição de uma só vez. As compras são feitas por meio de licitações, sempre buscando o melhor custo-benefício”, explicou o piloto do Núcleo de Drones da Polícia Civil, Wagner Santos Menezes.

Segundo ele, os drones permitem alcançar grandes distâncias sem expor o policial ao risco direto, além de auxiliar na vigilância de foragidos e em operações de cumprimento de mandados. “Com o drone, o operador pode fazer o que chamamos de ‘varredura’, observando uma área extensa em poucos segundos”, destacou.

Nesta linha estratégica de fortalecimento da segurança pública, o delegado regional Fábio Alan Pimentel exemplificou a utilidade prática dos drones nas ações e operações da Polícia Civil. “O uso do drone é de suma importância porque oferece visão privilegiada para os operadores em terra. Em situações de fuga, o equipamento permite acompanhar o deslocamento de um suspeito que tente escapar por muros, telhados ou áreas de difícil acesso, garantindo que as equipes saibam exatamente onde ele está”, demonstrou.

Além de ampliar a visibilidade das equipes policiais que estão atuando em solo, os drones também fortalecem o planejamento das operações e a segurança dos policiais em campo, tornando as ações e operações mais precisas e eficazes. “Com essa tecnologia, conseguimos ampliar nosso campo de visão e reduzir riscos, otimizando o trabalho investigativo e garantindo melhores resultados para a segurança pública de Itabaiana e de toda a região”, completou o delegado regional de Itabaiana.

Os drones adquiridos nesta remessa estão sendo distribuídos para unidades localizadas no interior do estado, sobretudo regionais. As entregas seguem cronograma previamente estabelecido pela SSP e pela Delegacia-Geral da Polícia Civil visando atender às demandas de segurança pública mapeadas no interior sergipano. Cada equipamento está avaliado em R$ 6,8 mil, perfazendo um investimento total de R$ 40,8 mil.

Foto: Ascom SSP/SE