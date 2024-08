GOVERNO REFORÇA PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO COM NOMEAÇÃO DE 86 NOVOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIENTÍFICA

Como parte das ações de reestruturação da perícia oficial, o Governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) deram posse aos novos 86 servidores da Polícia Científica, aprovados no último concurso público para provimento de vagas em áreas estratégicas da atividade pericial em Sergipe. A solenidade, que aconteceu nesta segunda-feira, 12, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), também marcou o início do II Curso de Formação dos Cargos da Polícia Científica.

Para o governador Fábio Mitidieri, o ato que dá posse aos novos servidores da Polícia Científica representa o compromisso do Governo do Estado com o reforço das instituições que formam a segurança pública de Sergipe. Hoje, nós estamos aqui reforçando o trabalho da perícia oficial do estado. Hoje é um dia importante para os novos servidores e para o Governo do Estado”, enfatizou o governador.

Segundo o secretário da segurança pública, João Eloy, os novos servidores da perícia oficial de Sergipe são essenciais para o processo de fortalecimento da Polícia Científica. “É um compromisso do Governo com a segurança pública. Sem dúvidas, os novos servidores irão incrementar o nosso trabalho, que é voltado para a segurança do povo sergipano”, reiterou.

Conforme o coordenador-geral de perícias, Victor Barros, a chegada dos novos servidores acontece em um momento oportuno para a Polícia Científica de Sergipe. “É com grande satisfação que recebemos os novos servidores. A chegada desses novos servidores vai encorpar as equipes da Polícia Científica e, com isso, teremos mais celeridade no desenvolvimento do nosso trabalho”, ressaltou.

Com a solenidade de posse, o próximo passo dos novos servidores da Polícia Científica de Sergipe é o curso de formação, conforme evidenciou o perito criminal e instrutor Jorge Barreto. “A formação é composta por diversas disciplinas, desde o núcleo básico aos níveis específicos de cada área. Os novos servidores terão um arcabouço teórico e prático para ter esse primeiro contato com a atividade pericial”, salientou.

Para a nova servidora da Polícia Científica Vera Silva, que atuará na função de perita criminal médica veterinária, o momento da posse e do início do curso representa a realização de um sonho. “Eu era policial militar da Bahia e hoje realizei um sonho em unir segurança pública e saúde, que é minha área de formação. Eu sempre admirei muito o trabalho pericial, me identifiquei e resolvi galgar e alcançar esse objetivo”, narrou.

Novos servidores

Os novos servidores empossados nesta segunda-feira foram aprovados no concurso público realizado no primeiro semestre deste ano. O certame resultou na convocação de 40 peritos criminais de todas as áreas – a exemplo de bioquímica, engenharia, computação, física, química e medicina veterinária; 19 peritos médico-legistas; três peritos odontolegistas; cinco agentes técnicos de necropsia; e 19 papiloscopistas.

Curso de formação

Com o objetivo de capacitar e preparar os novos servidores, a Polícia Científica deu início ao o II Curso de Formação dos Cargos da instituição. As instruções contemplam uma carga horária de 420h, com aulas teóricas, práticas e estágio acerca das atividades periciais, de acordo com a área de atuação na qual o servidor foi aprovado no último concurso público realizado pelo Governo do Estado.

As aulas, que tiveram início nesta segunda-feira, serão ministradas durante as próximas semanas, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Para as instruções que serão ministradas neste II Curso de Formação dos Cargos de Polícia Científica, instrutores locais e de outros estados da Federação estarão presentes capacitando os novos servidores da Polícia Científica de Sergipe.

Dentre as disciplinas que compõe o curso de formação, estão Sistemas e Instituições de Segurança Pública; Estrutura e Organização da Polícia Científica; Criminologia Aplicada à Segurança Pública; Fundamentos Jurídicos da Atividade Pericial; Direitos Humanos; Análise e Gerenciamento de Crises e Desastres (DVI); Segurança do Trabalho e Biossegurança; e Introdução à Cadeia de Custódia.

A ementa também é composta por disciplinas de Manuseio e Emprego de Armas de Fogo; Noções de Criminalística; Noções de Medicina Legal; Noções de Papiloscopia; Noções de Fotografia Forense; Comunicação e Documentação Técnica; Atuação da Perícia Criminal em Casos de Violência Contra a Mulher; e Sistemas Informatizados. A formação engloba ainda aulas específicas a cada cargo da Polícia Científica.

Ao final do curso, os novos servidores serão lotados, de acordo com a formação, nos institutos que formam a Polícia Científica de Sergipe.

Polícia Científica

A Polícia Científica é a instituição responsável pela perícia oficial do estado, sendo composta por quatro institutos – de Criminalística (IC), de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), Médico Legal (IML) e de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG). As análises, exames e laudos periciais feitos pelos institutos da Polícia Científica contribuem com as investigações sobre crimes ocorridos em todo o território sergipano, fornecendo subsídio técnico e científico para a responsabilização criminal em Sergipe

Fonte e foto SSP