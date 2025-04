Governo retifica editais do concurso da PMSE para adequação do TAF feminino

O Governo de Sergipe publicou nesta quinta-feira, 3, os editais retificados do concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), que flexibilizam o Teste de Aptidão Física (TAF) feminino. Com essa medida, além de cumprir decisão judicial, a gestão estadual reafirma seu compromisso com a ampla participação das mulheres no certame, organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e PMSE, e executado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

A flexibilização diz respeito ao teste de suspensão na barra fixa para as candidatas aos cargos de soldado e oficial. Inicialmente previsto pela Comissão Organizadora e pelo Selecon para ser realizado com pegada pronada, o exame agora poderá ser executado com pegada livre, conforme os termos da decisão da Justiça estadual.

Para ampliar o acesso das mulheres à PMSE, a gestão estadual atualizou a legislação referente ao efetivo da corporação, em 2024, por meio de projetos de lei encaminhados à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A partir destes, foi extinta a limitação de vagas em concurso para candidatas do sexo feminino, além da redução da altura mínima exigida para o ingresso, tanto na PMSE, quanto no Corpo de Bombeiros Militar.

Também por meio de projeto de lei enviado à Alese, o Governo de Sergipe passou a adotar critérios diferenciados de desempenho para homens e mulheres, considerando aspectos fisiológicos, etários e funções a serem desempenhadas no cargo. Tal iniciativa reflete o compromisso da administração estadual em ampliar a participação feminina nas corporações militares de Sergipe.

Concurso PMSE

O concurso da Polícia Militar de Sergipe visa reforçar a segurança pública estadual, oferecendo 300 vagas para o cargo de soldado combatente, 30 vagas para oficial combatente e cinco para a área da saúde. A primeira fase da seleção ocorreu em 24 de fevereiro, com a aplicação das provas objetivas e discursivas.

Organizado pela Sead e pela PMSE, e executado pelo Selecon, o concurso registrou um total de 47.260 candidatos inscritos para as 335 vagas disponíveis. Os aprovados na primeira fase serão convocados para a segunda etapa, que consistirá no Teste de Aptidão Física. O certame ainda prevê outras três fases: Avaliação Psicológica, Pesquisa da Conduta Social; da Reputação e Idoneidade; e Inspeção de Saúde.

Foto: Ascom SSP