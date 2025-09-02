Grupamento Tático Aéreo recebe novos pilotos formados em curso viabilizado pela PM

Pela primeira vez na história, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar de Sergipe, viabilizou integralmente a formação de oficiais pilotos de aeronaves voltadas às operações da segurança pública de Sergipe. Três tenentes recém-formados na aviação foram transferidos para o Grupamento Tático Aéreo (GTA), recepcionados em uma solenidade especial que representou um marco na aviação de segurança pública do Estado. O evento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 1º, e contou com a presença do comandante do GTA, o efetivo da unidade e autoridades.

Para o comandante do GTA, coronel Fernando Góes, o momento significa tanto a concretização da conquista profissional dos novos pilotos, quanto a continuidade da unidade. “Esta conquista fortalece o GTA em dois aspectos fundamentais: primeiro, assegura a continuidade da unidade, porque multiplicamos o conhecimento adquirido ao longo dos anos para que outros possam nos substituir no futuro; e segundo, porque tudo é feito dentro da prioridade absoluta da nossa atividade: a segurança de voo”, destacou.

O coronel Fernando Goés narrou ainda que, ao transmitir a experiência acumulada nos 16 anos da unidade aos novos pilotos, o GTA mantém também a eficiência e a segurança como elemento central. “Esta nova geração de pilotos certamente vai inspirar outros oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil a também buscar esse caminho, assegurando a permanência e o fortalecimento da aviação de segurança pública em Sergipe”, evidenciou.

Novo piloto do GTA, o tenente João Vitor Bernardes ressaltou que o momento é a realização de um sonho. “Para mim, este momento é uma conquista pessoal e profissional. Desde a minha época de cadete, eu já tinha o sonho de voar e sempre buscava informações sobre o GTA, se haveria algum processo seletivo. Graças a Deus e ao empenho do comando da Polícia Militar, esse processo foi realizado e hoje posso dizer que estou realizando um grande sonho”, enfatizou.

O militar também evidenciou o comprometimento de toda equipe do GTA com a formação dos novos pilotos da unidade especializada de operações aéreas de Sergipe. “Fomos muito bem recebidos no GTA. O coronel Fernando, o major Mendonça e todos os colegas sempre estiveram presentes, nos orientando, incentivando e nos abraçando como parte da família. Isso faz toda a diferença e reforça o sentimento de pertencimento a uma unidade tão diferenciada”, afirmou.

Reforço e atendimento

O comandante do GTA concluiu reiterando que a chegada de novos pilotos à unidade operacional aérea da SSP de Sergipe também atende à crescente demanda da aviação brasileira, que é a segurança pública. “Com a crescente demanda de operações – seja na área de segurança pública, em resgates, ações de defesa civil ou transporte de autoridades – é natural que haja a necessidade de ampliar a frota e, consequentemente, formar novos pilotos. Isso nos permitirá manter escalas seguras e atender cada vez melhor à sociedade, sempre dentro das normas e padrões exigidos pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac)”, finalizou o coronel Fernando Góes.

Foto: Ascom/SSP