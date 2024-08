GRUPAMENTO TÁTICO AÉREO RESGATA UMA VÍTIMA QUE SE ACIDENTOU DURANTE TRILHA NA SERRA DE ITABAIANA

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) resgatou no fim da tarde desse domingo (04) uma vítima que se acidentou durante uma trilha na Serra de Itabaiana. A ação foi desenvolvida pelo serviço aeromédico, que conta com equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) embarcada na aeronave do GTA.

De acordo com o tenente-coronel Fernando Argollo, comandante da aeronave do GTA durante o resgate, o acionamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

A ação do GTA foi para o resgate de uma vítima que torceu o tornozelo durante uma trilha na Serra de Itabaiana. “Nós decolamos do aeroporto sabendo que o tempo era muito pequeno para chegar à serra, realizar a busca e definir a técnica que usaríamos para retirar a vítima de lá”, contextualizou o tenente-coronel.

O resgate levou em consideração a complexidade do cenário com aclives, arbustos, pedras soltas, o que sempre torna difícil o pouso da aeronave ou a aproximação da aeronave, conforme avaliou o tenente-coronel. “E como era esperado, a vítima encontrava-se em um trecho em que era impossível o pouso da aeronave”, explicou.

“Então, conseguimos voar a baixa altura próximo a trilha, um dos tripulantes se pendurou no esqui do helicóptero, saltou e foi até a vítima. Lá ele coordenou a aproximação de todos que iriam carregar a vítima com ele até a porta da aeronave. A vítima foi entregue a um dos tripulantes a bordo”, acrescentou o tenente-coronel Fernando Argollo.

A vítima sofreu uma entorse no tornozelo e foi feito o contato com a regulação do Samu, que direcionou para o Aeroclube. A vítima foi entregue a uma ambulância do Samu.

Com informações e foto da SSP