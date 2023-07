Grupo que instalava “chupa-cabras” em caixas eletrônicos é preso pela PC com carga de celular avaliada em R$ 40 mil

Celulares foram adquiridos com recursos obtidos com a prática do crime

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia de Turismo (Detur) prenderam em flagrante dois homens, de 35 e 45 anos, e uma mulher, de 32, pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Eles instalavam dispositivos “chupa-cbabra” em caixas eletrônicos. Como fruto do crime, eles estavam com R$ 40 mil em celulares comprados com os cartões das vítimas. A ação policial ocorreu na zona oeste de Aracaju no último sábado (29).

De acordo com as informações policiais, os três investigados iam a agências bancárias e supermercados que possuem caixas eletrônicos. Lá, eles instalaram um dispositivo popularmente conhecido como “chupa-cabra”, que prendia os cartões das vítimas que utilizavam aquele equipamento quando tentavam realizar alguma transação financeira.

Ainda conforme as informações policiais, além de instalarem os dispositivos “chupa-cabra”, eles colaram adesivos com números de telefones de falsas centrais de atendimento, a fim de que as vítimas fornecessem seus dados para uso posterior do cartão em outras transações fraudulentas.

O trio criminoso vinha realizando vários crimes em outros estados do Nordeste, conforme troca de informações com forças policiais de estados vizinhos a Sergipe.

Segundo as informações policiais, no veículo que eles estavam conduzindo, foram encontrados vários aparelhos celulares de última geração, avaliados em aproximadamente R$40 mil. Os aparelhos estavam escondidos no painel do carro e foram adquiridos com recursos obtidos dos cartões bancários furtados.

As investigações continuam para identificar demais vítimas que foram lesadas pelo grupo criminoso em Sergipe. A partir de agora, os investigados estão à disposição do Poder Judiciário, e posteriormente serão encaminhados a uma unidade do sistema prisional.

Com informações e foto da SSP