GTA auxilia no transporte de criança de Carira para Aracaju

Paciente foi levada ao Huse, na capital sergipana

Nessa quinta-feira, 27, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) transportou uma criança em situação de emergência da cidade de Carira para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju. Segundo a equipe do GTA, a menina, por conta de crises convulsivas, precisava chegar à unidade de saúde da capital com brevidade.

O transporte rápido e ágil de pessoas do interior do estado para os hospitais da capital é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ação entre os órgãos existe há pouco mais de um ano e já atendeu diversos pacientes em Sergipe.

De acordo com o coronel Fernando Góes, comandante do GTA, a operação da quinta foi um sucesso e a criança está em fase de recuperação. “Recebemos a demanda ontem pela manhã, realizamos um deslocamento rápido para o município e fizemos o acolhimento dessa criança. Tivemos todo o cuidado para providenciar um transporte ideal, adequado e correto, para que a situação dela continuasse tranquila e não piorasse. Ela foi entregue ao Huse, na área pediátrica, e temos a informação de que ela está se recuperando.”

Ainda de acordo com o coronel, como o caso da paciente aparentava uma certa gravidade, foi concluído entre os médicos a necessidade da transferência para o Huse. Na capital sergipana, antes da chegada da criança, os médicos já tinham ciência da situação e se preparavam para atendê-la da melhor forma possível.

O uso do atendimento aeromédico é feito após uma triagem por médicos na Central de Regulação do Samu, para onde todos os casos são remetidos. A partir daí, com a necessidade de um transporte de emergência rápido, a demanda é passada para a equipe do GTA, que tem parceria com o Samu, e realiza esse atendimento.

O coronel Fernando reconhece a importância da parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Saúde. “Mais um sergipano que foi bem atendido por esse sistema, que está funcionando plenamente. Nós entendemos que esse conjunto de profissionais da área da saúde e da segurança, que trabalham em prol da vida, tem dado muitos resultados positivos. E esse é um exemplo emblemático desse tipo de atuação”, concluiu.

