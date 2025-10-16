Casal morre e filha fica ferida após o carro cair em um lago na BR 101

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) e o Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBM) atuaram, na manhã desta quinta-feira, 16, em uma operação de resgate após um grave acidente ocorrido na rodovia BR-101, no município de Japaratuba, região do Leste Sergipano.

O chamado de emergência mobilizou equipes do GTA, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o salvamento das vítimas de um automóvel Toyota Corolla que caiu em um lago às margens da rodovia. O veículo, de placa QKR6B68, perdeu o controle da direção, invadindo a pista contrária, capotando e caindo na água.

No interior do carro estavam três pessoas da mesma família: o condutor, de 70 anos, sua esposa, de 60 anos, e a filha do casal, de 35 anos, que retornavam da Praia de Porto de Galinhas (PE), em direção ao estado de Minas Gerais. Após o sinistro, populares iniciaram os primeiros socorros, até a chegada dos serviços de segurança e saúde.

Com o apoio do helicóptero do GTA, as equipes especializadas atuaram rapidamente no atendimento às vítimas, garantindo o transporte e a estabilização médica no local da mulher de 35 anos. O grupamento aéreo, o Corpo de Bombeiros, a PRF e o SAMU atuaram conjuntamente, buscando salvar as vítimas.

Apesar da pronta resposta das forças de segurança e socorro, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa sofreu uma parada cardíaca e apresentou sinais de afogamento. Mesmo após tentativas de reanimação, ela também veio a óbito. A filha do casal foi socorrida em estado estável e encaminhada, pelo GTA, por via aérea, ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

O trabalho integrado do GTA com as demais equipes de resgate foi essencial para garantir agilidade e suporte técnico à operação, especialmente diante da gravidade do acidente e da dificuldade de acesso à área alagada. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Texto e foto SSP