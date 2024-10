GTA intensifica patrulhamentos preventivos na região metropolitana de Aracaju durante Operação Eleições

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) intensificou os patrulhamentos preventivos em toda a região metropolitana de Aracaju, como parte das ações da Operação Eleições 2024. A medida foi determinada pelo secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, e visa reforçar a segurança e a fiscalização na capital e nos municípios adjacentes, garantindo tranquilidade durante o período eleitoral.

Segundo o diretor do GTA, coronel Fernando Goes, os patrulhamentos começaram na última quinta-feira, dia 3, e estão sendo realizados de forma contínua. “Estamos atuando com patrulhamentos preventivos desde ontem, com ações de manhã e à noite, e continuaremos durante todo o fim de semana”, explicou o coronel.

O uso do GTA faz parte das atividades relacionadas à ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que coordena as operações da SSP no período eleitoral. “Estamos seguindo as diretrizes do secretário, que solicitou a intensificação dos patrulhamentos e o registro das ações”, destacou o coronel Fernando.

Além da presença física em pontos estratégicos, as ações estão sendo documentadas em vídeo, para garantir o monitoramento e a divulgação do trabalho das forças de segurança. “Gravamos imagens ontem à noite, durante o patrulhamento na Zona de Expansão, e podemos fornecer o material para o acompanhamento das atividades”, concluiu o coronel.

