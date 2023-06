GTA presta auxílio médico em parto na cidade de Tomar do Geru

O Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria de Segurança Pública, foi acionado para prestar suporte médico à gestante em trabalho de parto em Tomar do Geru. A equipe realizou o parto no próprio município. O atendimento aconteceu na tarde dessa quinta-feira (8).

De acordo com o GTA, o bebê e a mãe ficaram em Tomar Geru, e logo em seguida, uma ambulância levou ambos para Estância. Os profissionais do GTA foram à cidade e auxiliaram no parto.

O recém-nascido veio ao mundo com saúde e pesando 2,950kg. O bebê se encontra com a mamãe já devidamente acomodada no Hospital Amparo de Maria, em Estância.

O Falcão 01 decolou sob comando do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Argollo, copiloto agente de polícia Fábio, operador aerotático sargento Ewerton, com equipe médica composta pelo capitão da Polícia Militar Rodrigo Cabral e o enfermeiro Leonardo, do Samu.

Fonte e foto SSP