GTA RESGATA TRÊS ADOLESCENTES PRESOS EM EMBARCAÇÃO DURANTE MARÉ ALTA, EM ITAPORANGA, LITORAL SUL DE SERGIPE

Três adolescentes foram resgatados na tarde deste domingo (27) pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, após ficarem presos em uma embarcação naufragada durante a maré alta, entre as praias da Caueira e do Abaís, no município de Itaporanga D’Ajuda. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a equipe do GTA, os adolescentes haviam nadado até a embarcação durante a maré baixa. No entanto, com a rápida elevação do nível da água, não conseguiram retornar à praia. Uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a região identificou a situação e acionou o Corpo de Bombeiros e o GTA.

A operação envolveu uma equipe mista com bombeiros militares, operadores do GTA e profissionais do Samu. O operador de salvamento do GTA, major Reimilto, foi lançado ao mar e conseguiu resgatar o primeiro adolescente diretamente da embarcação. Em seguida, os outros dois jovens foram retirados por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, com apoio de um jetski.

Durante toda a ação, a equipe aérea permaneceu em cobertura, com equipamentos de salvamento prontos para uso, caso fosse necessário. Após o resgate, os adolescentes foram levados à margem, onde receberam atendimento médico. Eles apresentavam apenas sinais leves de afogamento (grau 1) e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

A operação foi concluída com sucesso e evidenciou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança e emergência pública para salvamentos em áreas de risco.

Com informações e foto da SSP