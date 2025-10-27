GTA resgata uma mulher que estava desacordada na Serra de Itabaiana

Uma mulher foi resgatada pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) na manhã de sábado, 25, após ser encontrada desacordada no Parque Nacional Serra de Itabaiana.

A vítima foi localizada por um visitante nas margens do riacho dos Negros, na localidade conhecida como Cachoeira Véu de Noiva. Agentes ambientais do parque foram os primeiros a chegar e verificaram que havia uma garrafa com uma substância parecida com água sanitária e um pequeno frasco ao lado da mulher.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. A equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos no local, mas, devido à complexidade do acesso, o helicóptero do GTA foi chamado para dar suporte.

“Nossa equipe pousou próximo ao local, prestou apoio ao atendimento médico e fez o transporte aeromédico da vítima para garantir agilidade e segurança no socorro”, informou o major Mendonça, do GTA.

A mulher foi transportada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Com informações e foto da SSP