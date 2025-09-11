GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU: OPERAÇÃO LINHA SEGURA APREENDE 51 ARMAS BRANCAS E 41 UNIDADES DE DROGAS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), vinculada à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (SEMDEC), vem consolidando uma política de segurança pública municipal que prioriza a proteção da população e a prevenção da criminalidade. Um dos maiores exemplos dessa atuação é a Operação Linha Segura, voltada para o transporte coletivo.

Entre os meses de janeiro e agosto de 2025, a presença ostensiva e preventiva dos guardiões nos terminais de integração e corredores de ônibus resultou em 518 abordagens a suspeitos, com a apreensão de 51 armas brancas e 41 unidades de drogas. No mesmo período, 19 pessoas foram detidas em flagrante e encaminhadas às autoridades competentes.

Esse trabalho tem garantido um impacto direto na rotina de milhares de trabalhadores e estudantes que dependem do transporte público em Aracaju. De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (SETRANSP), não houve registro de boletins de ocorrência por roubo a ônibus na capital entre janeiro e agosto de 2025 — um contraste expressivo em relação aos 1.021 casos registrados em 2016.

A usuária do transporte público, Sra. Marinalva Victor, moradora do bairro Robalo na zona de expansão, diz que a iniciativa é muito importante: Eu agradeço aos guardas porque a gente precisa chegar tarde e fica com medo. Já tem um tempo que vem tendo essas paradas dos ônibus aqui no Robalo e aí já diminuiu a malandragem’.

Para o subcomandante da GMA, Subinspetor Leonardo Faria, os resultados comprovam a importância da presença da Guarda nas ruas: “O trabalho do guarda municipal vai além da fiscalização. Nós garantimos tranquilidade para motoristas, cobradores, passageiros e para toda a cidade. O transporte coletivo sem registros de roubos é uma conquista de toda a sociedade aracajuana.”

Apesar do avanço contra os roubos, a GMA chama atenção para os casos de furtos, que hoje representam a maior parte das ocorrências no transporte coletivo. A recomendação é que os usuários evitem expor objetos de valor, mantenham bolsas e mochilas sempre à frente do corpo e tenham atenção redobrada em locais movimentados.

Com a Operação Linha Segura, a Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso em investir na segurança pública municipal, fortalecendo o papel da Guarda Municipal e garantindo um transporte coletivo cada vez mais seguro para todos.

Foto: ASCOM/GMA