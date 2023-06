Guitarrista da cantora Adalgiza é morto a tiros no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro

Guitarrista da banda da cantora sergipana Adalgiza, conhecido como Ronny Ribeiro, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (26) no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

A informação foi confirmada pelo produtor e marido da artista, Diego Santos.

Segundo a Polícia Militar, o músico vestia uniforme de motoboy e estava com documento do veículo no nome de outra pessoa.

O produtor Diego Santos informou que a equipe estava reunida até por volta das 19h, na casa de Adalgisa, quando Diego, que também era motoboy, recebeu uma ligação e saiu.

Testemunhas disseram que ouviram cerca de seis disparos de arma de fogo.

O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto: Arquivo pessoal