Homem acusado de estelionato em Foz do Iguaçu é preso em um bar no Bairro Sol Nascente, em Aracaju

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), prendeu na tarde desta sexta-feira (08), um homem de 35 anos, por estelionato, em um bar localizado no Bairro Sol Nascente, em Aracaju.

A ação ocorreu quando uma equipe do BPRp, em patrulhamento na região, recebeu uma denúncia anônima.

A informação era de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria trabalhando como responsável pelo estabelecimento comercial localizado na Avenida Farmacêutica Cezartina Reges.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o homem com as características descritas na denúncia. Ele demonstrou nervosismo e tentou desviar o olhar ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, a equipe confirmou a identidade do homem e constatou a existência de um mandado de prisão definitivo, expedido pela 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (PR), pelo crime de estelionato.

O preso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

Entre os itens apreendidos na ocorrência estavam cartões de crédito e débito, um celular e outros objetos pessoais.

Com informações da PM/SE