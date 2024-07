HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO OCORRIDO EM ALAGOAS MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM ITABAIANA

No início da tarde desta quarta-feira (10), a Delegacia Regional de Itabaiana, após troca de informações com a Polícia Civil do Estado de Alagoas, deflagrou uma operação, na tentativa de dar cumprimento a um mandado de prisão por homicídio. A ação aconteceu no bairro Mamede Paes Mendonça, na cidade de Itabaiana.

Em meio ao cumprimento do mandado, expedido pela Comarca de Rio Largo/AL, o homem alvo da decisão judicial, ao perceber tratar-se de uma ação policial, fugiu pulando pelo primeiro andar do imóvel e continuou seguindo por casas vizinhas. Imediatamente, foi realizado um cerco no perímetro e o procurado foi localizado num imóvel vizinho, onde, em posse de uma arma de fogo, entrou em confronto com os policiais que lhe deram voz de prisão.

Durante o revide policial, o acusado, identificado como Natanael Damião dos Santos, foi atingido, sendo socorrido e levado ao Hospital Regional Dr. Garcia Moreno, em Itabaiana, onde veio a óbito momentos depois.

Levantamentos policais mostram que o investigado tinha envolvimento com crimes de pistolagem.

Fonte SSP