Homem apontado como autor de importunação sexual em ônibus no Rosa Elze, em São Cristóvão

No início da tarde deste segunda-feira (29), a Polícia Civil informou que o homem que foi flagrado importunando sexualmente uma mulher dentro do ônibus, foi morto com tiros na cabeça no inicio da tarde, no Conjunto Maria do Carmo III, Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão.

Segundo informações passadas pela policia, dois homens armados teriam efetuado os disparos e fugido em seguida e tomando rumo ignorado.

Entenda o caso – o passageiro de um ônibus coletivo de Aracaju foi perseguido e agredido por populares após ser flagrado importunando sexualmente uma mulher nesta manhã. A vitima divulgou um vídeo onde mostra o homem segurando o órgão genital enquanto estava sentado no banco do ônibus ao lado dela.

Ao perceber a situação, ela gritou para pedir ajuda e o suspeito deixou o coletivo após ser perseguido por passageiros na Avenida Ivo do Prado, no Centro.