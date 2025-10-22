HOMEM APONTADO COMO O CRIMINOSO MAIS PERIGOSO DE LAGARTO, MORRE EM CONFRONTO COM A POLICIA

Um homem apontado pela polícia como o criminoso mais perigoso de Lagarto morreu, nesta terça-feira (21), após um confronto policial.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandado de prisão expedido contra um homem de alta periculosidade, investigado por diversos homicídios registrados na cidade de Lagarto.

Entre os crimes atribuídos ao suspeito está um assassinato ocorrido em 25 de julho de 2025, além de uma tentativa de latrocínio registrada em novembro de 2017.

Com base nas informações coletadas, as equipes realizaram diligências na região e localizaram o suspeito. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem sacou um revólver calibre .38 e efetuou disparos contra os militares, que reagiram em legítima defesa.

O homem foi atingido, socorrido imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

Durante as buscas na residência onde o suspeito estava escondido, foram apreendidas 35 embalagens de cocaína, 41 embalagens de maconha, R$ 53,00 em espécie e um aparelho celular.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Local para a adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE