HOMEM ATIRA CONTRA CASA DE FAMÍLIA, FERE PESSOA E MORRE EM CONFRONTO POLICIAL NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Um homem morreu na noite desta quinta-feira (11), após efetuar disparos de arma de fogo, balear uma pessoa e em seguida trocar tiros com policiais militares no município de Pirambu.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a guarnição policial foi acionada por populares para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

No local, a PM informou que o suspeito estaria embriagado e agressivo, e com uma espingarda em mãos, realizou alguns disparos de espingarda contra a casa de uma família.

A PM disse ainda que as vítimas se abrigaram no interior da casa, porem o homem continuou a efetuar disparar, atingindo um dos moradores no local que foi levado a uma unidade hospitalar.

Ele foi localizado pela polícia na sua residência e, ao perceber a presença dos militares, começou a atirar contra a guarnição, que revidou a agressão para se defender.

Na troca de tiros, o suspeito acabou sendo atingido. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na ação, foram apreendidas três espingarda e diversas munições deflagradas.

Foto: PM/SE