Um homem morreu afogado na tarde desse domingo (16), após cair nas pedras da cachoeira de um riacho no Povoado Ribeira, no município de Itabaiana.

Segundo a esposa da vítima, ele não sabia nadar e foi levado pela correnteza da água.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e recolheram o corpo da vitima com a ajuda do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Sergipe registra 23 óbitos por afogamento neste ano.

Foto CBM