Homem chuta, arranca os retrovisores de viatura e em seguida pede para ser preso, em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Tobias Barreto, prendeu em flagrante, na noite dessa segunda-feira (18), um homem pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público.

As informações são de que o homem se aproximou rapidamente de uma viatura policial estacionada em frente à unidade policial e passou a chutar os retrovisores e as portas, arrancando ambos os retrovisores do veículo oficial.

Em seguida, ele danificou também um carro Ford Sedan preto, que estava estacionado ao lado.

Após os danos, ele permaneceu no local e disse que queria ser preso, aguardando a aproximação dos policiais, que imediatamente deram voz de prisão. O homem continua detido e passará por audiência de custódia.

Com informações da SSP