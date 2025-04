HOMEM COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ É PRESO APÓS REALIZAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA EM LAGARTO

Policiais do 7º BPM prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no município de Lagarto, nessa sexta-feira (18).

Os policiais foram acionados após a informação de que o condutor de um veículo estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública, no Povoado Colônia Treze.

Durantes as buscas, os militares avistaram o carro do suspeito estacionado em frente a um bar. Assim que foi identificado dentro do estabelecimento, o homem informou que a arma estava escondida embaixo de uma mesa.

Os policiais apreenderam a arma, uma pistola calibre 9mm de uso restrito, e encaminharam o homem à delegacia. No momento da prisão, o suspeito apresentava sintomas de embriaguez.

Com informações da PM/SE