HOMEM CONDENADO A 15 ANOS DE PRISÃO E TRAFICANDO DROGAS MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM PROPRIÁ

Policiais civis da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Propriá identificaram um homem condenado pelo crime de homicídio na região do Campo do Padre.

Na ação policial, que ocorreu nesta quarta-feira (09), as equipes também apreenderam drogas e uma arma de fogo.

As diligências foram iniciadas após denúncias de que o investigado, considerado de alta periculosidade e condenado a mais de 15 anos de prisão pelo crime de homicídio, estaria andando armado e comercializando drogas na região.

Após monitoramento, os agentes constataram a veracidade das informações e se dirigiram à residência do suspeito. No momento da abordagem, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Em confronto, o investigado foi atingido, socorrido, mas não resistiu e morreu.

Com informações e foto da SSP