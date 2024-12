Homem de 23 anos é preso por extorsão relacionada à divulgação de imagens íntimas em Estância

Um homem de 26 anos foi preso nesta preventivamente segunda-feira (23) em Aracaju pelas equipes da Delegacia Regional e da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Estância.

Ele é investigado pelo crime de extorsão e confessou os fatos durante seu interrogatório.

Segundo as investigações, o caso teve início em novembro, quando a vítima foi abordada pelo homem enquanto caminhava. Após trocarem números de telefone e criarem um vínculo, ambos compartilharam fotos e vídeos íntimos. Entretanto, ao recusar-se a marcar um encontro, a vítima foi ameaçada e extorquida por diversos dias. O suspeito exigia a quantia de R$ 2 mil para não divulgar as imagens privadas. Ao buscar apoio da delegacia, foi solicitada a prisão preventiva, prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

A delegada Marcela Souza alertou sobre os riscos de compartilhar material íntimo: “É importante ter cuidado com quem se troca fotos e vídeos íntimos, porque pessoas de má índole e criminosas podem se aproveitar disso para cometer o crime de extorsão. A pena para esse crime é de reclusão de quatro a dez anos. É importante ressaltar que a vítima, sendo adulta, não comete crime ao transmitir suas fotos. Quem comete crime é aquele que as divulga sem autorização ou ameaça divulgá-las”, destacou. Ela também mencionou a frequência de ameaças feitas por ex-parceiros inconformados com o fim de relacionamentos, recomendando a solicitação de Medidas Protetivas de Urgência nesses casos.

Além do crime de extorsão, o preso é investigado por outros delitos, como estelionato e golpes aplicados em plataformas como o OLX. Ele encontra-se à disposição da Justiça, enquanto o inquérito segue em fase final de apuração.

Com informações da SSP