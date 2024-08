HOMEM DE 27 ANOS É CONDENADO A 8 ANOS DE PRISÃO POR ESTUPRAR E ENGRAVIDAR UMA CRIANÇA DE 11 ANOS

Policiais civis de Riachuelo e Divina Pastora prenderam nesta quinta-feira (1)º, um homem de 27 anos, condenado a oito anos e seis meses de reclusão em regime fechado, pelo crime de estupro.

O mandado de prisão condenatória, expedido pelo Poder Judiciário em março de 2024, foi cumprido no município de Divina Pastora.

O fato ocorreu no ano de 2018, à época, o réu conheceu a vítima, que tinha somente 11 anos, em um ônibus, e passou a manter contato com ela.

A investigação apontou que a vítima engravidou do homem e teve um filho. O exame de DNA comprovou a paternidade do investigado, que cumprirá pena no sistema prisional sergipano.

No momento da prisão, o homem não esboçou reação e será submetido à audiência de custódia.

Com informações do SSP