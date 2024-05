Um homem de 35 anos morreu nesta sexta-feira (17), após invadir uma casa, render um morador e trocar tiros com policiais militares.

De acordo com a policia militar, o caso foi registrado em uma residência localizada no Conjunto Vitória da Resistência, no Bairro Lamarão, quando o suspeito de assaltar um ônibus coletivo se alojou em uma casa, fez reféns, trocou tiros com a policia e foi atingido.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), mas não resistiu.