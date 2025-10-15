Homem  de 39 anos é morto a tiros no Bairro Santa Maria, em Aracaju

Um homem de 39 anos, foi morto a tiros manhã desta quarta-feira (15), no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações passadas pela policia militar são de que populares relataram que dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos contra o condutor de outra moto, em frente a uma empresa. Um passageiro que estava com a vitima não foi atingido pelos tiros.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área. O Instituto de Criminalística foi acionado e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Ainda não se sabe o que teria provocado o crime.

Foto ilustração