Homem de 42 anos é encontrado morto com sinais de perfuração por faca em Socorro

A policia militar foi acionada na manhã desta quarta-feira (10), após populares informarem que um homem foi localizado morto em um terreno baldio na rua 10 do Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela PM são de que o homem de 42 aos estava sem vida, com diversas perfurações de faca no corpo e com sinais de degola.

A Perícia Oficial do Instituto de Criminalística esteve no local e o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

A motivação do crime é desconhecida e a policia civil vai investigar o caso.