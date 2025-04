HOMEM DE 50 ANOS MORRE AFOGADO EM BARRAGEM; JÁ NA CIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO CORPO É ENCONTRADO QUEIMADO

Um homem de 50 anos morreu afogado neste domingo (20) após mergulhar em uma barragem do município de Lagarto.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar são de que o corpo da vitima foi encontrado a uma distância de cerca de 30 metros a uma profundidade de cerca de 5 metros.

O corpo da vitima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Já no município de São Cristóvão, a policia militar informou que de um homem, de 45 anos, foi encontrado queimado, no Bairro Rosa Elze.

A PM informou ainda que a casa estava com a janela aberta e com a chave no cadeado e que no local, havia marcas de sangue indicando que a vítima foi arrastada até o quintal.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e a policia civil vai investigar o caso.

