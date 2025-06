HOMEM DE 51 ANOS É ENCONTRADO MORTO EM QUARTO DE MOTEL NA BR-235, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Um homem de 51 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (02), dentro de um quarto de motel, às margens da BR-235, no povoado Taboca, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela Policia civil são de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e comprovou a morte.

Equipes do DHPP realizaram os primeiros levantamentos com o apoio do Instituto de Criminalística e no local não identificaram sinais de violência no corpo da vítima nem no ambiente onde ela foi encontrada. Já o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

A causa da morte será esclarecida por meio de exames laboratoriais que serão realizados pelo Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), a partir de material biológico recolhido no local.

As investigações seguem em andamento.

