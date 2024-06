Um homem de 53 anos morreu no inicio da manhã desta sexta-feira (28) após ser atropelado por um carro de passeio na Avenida Augusto Franco, no Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

De acordo com informações passadas por testemunhas, o motorista prestou socorro à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e comprovou o óbito.

A Polícia Militar esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.