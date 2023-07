Homem de 73 anos é preso por tentativa de estupro após crianças gritaram por socorro em Itabaiana

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam na tarde desse domingo (16) um homem por suspeita de tentativa de estupro contra uma criança no Bairro Bananeira, em Itabaiana.

O caso foi registrado por volta das 15h30, quando os militares foram informados sobre uma tentativa de estupro de vulnerável na localidade, e que populares tinham contido o suspeito, um homem de 73 anos.

Segundo as informações policiais, o homem conduziu a criança para a residência com intuito de violentá-la. Também conforme o informado, outras crianças também estavam no local e gritaram por socorro.

Ele foi preso, e a ocorrência encaminhada à Delegacia Plantonista de Itabaiana.

Com informações da PM