Homem é agredido por policial durante abordagem no município de Riachão do Dantas; Policia Militar alega desacato. Veja o vídeo

Continua repercutindo um vídeo que foi divulgado nas redes sociais no último domingo, dia 30 de julho, após um policial militar ser acusado de agredir um homem durante abordagem em frente a uma residência, no município de Riachão do Dantas.

No vídeo, um homem aparece em pé na frente do portão de uma residência e é atingido diversas vezes pelo policial militar, que utilizava um cassetete. Após os golpes, a vítima cai no chão. A família diz que busca por justiça.

Segundo informações, os familiares disseram que o homem foi até o local para buscar as duas filhas, que estavam na residência, onde a Polícia Militar havia sido acionada para uma ocorrência envolvendo agressão contra uma mulher. Entretanto, ao chegar, ele teria sido confundido com o outro envolvido no crime e abordado.

Populares que presenciaram o fato, pedem que o policial pare com as agressões e apenas algemasse o homem, uma vez que o mesmo não estava demonstrando reação.

De acordo com a Policia Militar, o homem, que estaria embriagado, teria desacatado os agentes. “Ele começou a agredir verbalmente a guarnição, foi dada a ordem para que ele se posicionasse na viatura para fazer a abordagem e ele se negou e atentou contra a integridade física dos policiais. Foi utilizada a força necessária para conter e efetuar a prisão pelo desacato”, disse o assessor de comunicação da PM, coronel Jotta Luiz.

Foto: Arquivo pessoal