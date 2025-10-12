Homem é assassinado dentro de churrascaria em Nossa Senhora das Dores

Um homem foi assassinado a tiros, na manhã deste sábado (11), no município de Nossa Senhora das Dores.

As informações passadas pela Policia Militar são de que testemunhas relataram que dois suspeitos encapuzados e usando capacetes, em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e o passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Ele tentou fugir para o interior da churrascaria, onde trabalhava, mas foi atingido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.