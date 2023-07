Homem é assassinado em lava jato na Barra dos Coqueiros

Um homem foi morto a tiros no final tarde desta quarta-feira (26), dentro um lava jato localizado no bairro Olimar, na Barra dos Coqueiros.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que a vitima era cliente do local e no momento estava de saída, quando um carro vermelho parou e um homem encapuzado desceu e efetuou vários disparos. A vítima tentou se abrigar em um banheiro, mas morreu no local.

Os policiais militares fizeran diligências na região mas os suspeitos não foram localizados.

A Polícia Civil investigará o caso. Quem tiver informações pode entrar em contato por meio do telefone 181.