HOMEM É CONDENADO POR MATAR A EX-COMPANHEIRA LUANA MIRELLY FONTES, DE 24 ANOS, EM ITAPORANGA D’AJUDA

O júri popular realizado nesta quarta-feira (22) condenou por maioria de votos, Antônio Santos, a 15 anos de prisão em regime fechado, pela morte da ex-companheira dele, Luana Mirelly Fontes, de 24 anos. A defesa do réu afirmou que vai recorrer da decisão.

Antônio foi condenado pelo crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima.

Relembre o caso: Luana foi encontrada morta ao lado de um carro incendiado em Itaporanga D’Ajuda. O corpo foi encontrado em setembro de 2023 e o laudo do Instituto Médico Legal apontou que ela foi morta por arma branca.

