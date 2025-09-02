HOMEM É CONDUZIDO A DELEGACIA POR DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPAm) flagraram nesta segunda-feira (01), um homem realizando desmatamento no interior do Parque Estadual Marituba, localizado no município de Barra dos Coqueiros, região da Grande Aracaju.

Durante fiscalização ambiental na rodovia SE-100, os policiais identificaram o suspeito utilizando uma roçadeira para desmatar uma área dentro da Unidade de Conservação de Proteção Integral.

O homem foi conduzido à Delegacia da Barra dos Coqueiros para a adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

Fpto PM/SE