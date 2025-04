Homem é detido em flagrante por roubo de fiação no conjunto JK em Aracaju

Um homem foi detido em flagrante na noite do domingo (07), no conjunto JK, em Aracaju, por roubo majorado de fiação. A prisão foi realizada pelo delegado da Polícia Civil de Sergipe Leogenes Bispo Correa e contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações policiais, no início da noite, uma dupla estava no conjunto JK, tentando subtrair uma fiação da localidade, quando foi surpreendida por um morador, que reclamou e acabou sendo ameaçado com uma faca pelos dois.

Os suspeitos cessaram a ação e acabaram retornando horas depois, quando foram flagrados pelo delegado Leogenes Bispo, que retornava do trabalho. De imediato, o delegado deu voz de prisão, momento em que um dos homens tentou reagir, com o uso da faca, mas acabou sendo imobilizado.

A Polícia Militar foi acionada, para apoiar a ação. De imediato, o homem foi encaminhado à Delegacia Plantonista, juntamente com a faca apreendida, onde o roubo majorado foi registrado.

O outro envolvido no caso empreendeu fuga.

Com informações e foto da SSP