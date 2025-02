HOMEM É DETIDO, LIBERADO E EM SEGUIDA PRESO EM FLAGRANTE SUSPEITO DE DIVERSOS FURTOS EM UMBAÚBA

Policiais da Delegacia de Umbaúba prenderam um homem após praticar vários furtos no município. A ação policial ocorreu na manhã desta quarta-feira (05), e diversos objetos foram recuperados.

De acordo com a polícia, na terça-feira (4), o suspeito havia sido detido pelo crime de violação de domicílio, cuja pena varia de seis meses a dois anos de detenção, conforme o artigo 190 do Código Penal (CP). Diante dessa situação, o delegado, em conformidade com a Lei nº 9.099/1995, lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Após assinar um termo de compromisso de comparecimento perante o Juízo da Comarca, o homem foi liberado.

Após ser solto, ele voltou a agir e passou a praticar furtos na cidade. A equipe da Delegacia de Umbaúba foi acionada e, por meio de informações de populares, localizou o suspeito escondido em um imóvel abandonado. No local foram encontrados diversos produtos provenientes dos furtos.

O acusado foi levado à delegacia, juntamente com o material recuperado, e autuado em flagrante.

Ele foi autuado em flagrante e será apresentado à Justiça para ser submetido à audiência de custódia.