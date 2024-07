Um homem foi encontrado morto com uma faca cravada no peito, nesta segunda-feira (15), em um terreno abandonado no bairro Novo Horizonte, em Lagarto. A informação foi confirmada por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.

A polícia informou que a vítima não foi identificada e as circunstâncias do crime são desconhecidas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.