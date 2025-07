HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DA CABINE DE UM CAMINHÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS EM MALHADA DOS BOIS

Um caminhoneiro foi encontrado morto nesta terça-feira (1º), em um posto de combustíveis localizado no Povoado Cruz das Donzelas, em Malhada dos Bois.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que funcionários do estabelecimento encontraram o homem morto dentro da cabine do caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e não identificou nenhuma marca de violência.

A causa da morte será investigada.

Foto: Reprodução redes sociais