Um homem de 30 anos foi atingido por golpes de faca enquanto dormia dentro de casa, no município de Umbaúba, nessa segunda-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, o vizinho da vítima é o principal suspeito do crime.

Ainda de acordo com a PM, ambos teriam discutido na semana passada.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Estância e em seguida transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju, pelo Grupamento Tático Aéreo.