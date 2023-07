Homem é flagrado pelo Ciosp com televisão roubada e é preso

Como resultado do videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem em flagrante por um roubo no bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju. O caso foi divulgado nesta quinta-feira (27).

De acordo com as informações policiais, os operadores do videomonitoramento do Ciosp flagraram o momento em que um homem entra em um imóvel e instantes depois sai carregando uma televisão. Os operadores então acionaram a equipe policial mais próxima ao local da ocorrência e do deslocamento do suspeito.

Ainda conforme as informações policiais, os militares alcançaram o suspeito ainda nas imediações do bairro Siqueira Campos. Com ele, foram apreendidos, além da televisão, dois aparelhos celulares. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso.