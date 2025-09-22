Homem é indiciado por maus-tratos após deixar cadela presa em carro na Atalaia

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (DEPAMA) indiciou, na manhã desta sexta-feira, 19, um homem pelo crime de maus-tratos a animais. O indiciado deixou sua cadela trancada dentro do automóvel estacionado em área descoberta de um posto de gasolina no bairro Atalaia.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, o condutor chegou ao posto por volta das 23h30, abasteceu o veículo e o deixou estacionado próximo ao calibrador. Em vez de retornar ao carro, permaneceu no local, consumindo bebida e conversando com outras pessoas durante a madrugada. Pela manhã, o homem deixou o posto sem levar o veículo nem o animal, que ficou sozinho no interior do automóvel.

Por volta das 7h, uma mulher que passou pelo local avistou a cadela trancada, mas supôs se tratar de ausência temporária do tutor. Ao retornar por volta das 12h, constatou que o animal ainda permanecia no interior do carro e acionou a polícia por meio do 190.

Equipes da Polícia Militar e da DEPAMA compareceram ao posto e realizaram o resgate. A cadela apresentava sinais de fome, desidratação e estresse, sendo encaminhada para atendimento veterinário de urgência. Peritos do Instituto de Criminalística também realizaram perícia no local. A DEPAMA instaurou procedimento e concluiu pelo indiciamento do responsável.

A cadela encontra-se à disposição para adoção responsável. A Polícia Civil reforça que denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (telefone 181) ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP