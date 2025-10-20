Homem é morto a facadas no município de Carira; filho é suspeito

Um homem, de 63 anos, foi morto a facadas, nesta segunda-feira (20), no Povoado Pedra Branca no município de Carira.
As informações passadas pela Polícia Militar são de que o suspeito de cometer o crime é filho da vítima. Ele foi preso horas depois no início da tarde.
O suspeito foi localizado escondido debaixo da cama, ainda com manchas de sangue nas roupas e no corpo, e foi detido.
Na delegacia, ele foi interrogado e negou o crime, alegando que as manchas de sangue seriam de suco de morango e que havia consumido bebida alcoólica na noite anterior.
Ainda segundo a polícia, não havia sinais de arrombamento na casa, o que reforça a suspeita de que o autor tinha acesso ao imóvel.
O corpo foi recolhido pelo IML
Foto PM/SE